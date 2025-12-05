Geen Witcher 4 in 2026, God of War serie krijgt twee seizoenen en meer in overig nieuws week 49

Het heerlijk avondje is alweer gekomen, maar voor ons betekent het nog even de nieuwtjes van de week doornemen, voor we hopelijk mee mogen in de zak naar Spanje!

Nieuws

CD Projekt Red’s CEO Michal Nowakowski heeft nogmaals bevestigd dat The Witcher 4 niet in 2026 zal verschijnen. Eerder gaf men al aan dat er geen beelden van de game tijdens de Game Awards zullen worden getoond. Een tijd geleden liet de ontwikkelaar al weten dat de nieuwe Witcher trilogie in een tijdsbestek van zes jaar moet verschijnen. Dat betekent wel dat er minder ontwikkeltijd zal zijn tussen het vierde en vijfde deel, maar ook tussen het vijfde en zesde deel.

De organisatie van The Game Awards zijn iets mysterieus in de woestijn aan het teasen. Fans denken dat het of iets met Saros van Housemarque te maken heeft, maar ook een uitbreiding van Diablo 4 en zelfs de God of War-game in Egypte worden genoemd. Wat denken jullie?

Ook zullen we tijdens de Game Awards nieuwe beelden gaan krijgen van Resident Evil Requiem. We zijn benieuwd of we meer beelden krijgen met daarin zombies!

Horror always survives… Tune in for a terrifying new look at Resident Evil Requiem during #TheGameAwards Streaming next Thursday, December 11 at 4:30pm PT / 7:30p ET / 12:30a GMT. Set a Reminder: https://t.co/43LGUPoqKq pic.twitter.com/BqpTOGvkNe — The Game Awards (@thegameawards) December 5, 2025

Tencent zal de game Project Spirits van Stellar Blade-ontwikkelaar Shift Up uitgeven. De game wordt omschreven als “subcultuurgame die de Oosterse fantasie omarmt”. De game wordt overigens pas in 2027 verwacht. Dat is niet heel gek, aangezien Shift Up ook werkt aan een opvolger van Stellar Blade.

Riot Games gaat Hytale op 16 januari 2026 uitbrengen in Early Access. De game die in eerste instantie werd geannuleerd, zal bij de lancering dus niet perfect zijn, maar de ontwikkelaar is ervan overtuigd dat ze de inzet hebben om Hytale de game te maken die zij beloofd hadden.

If you wish to pre-purchase the game, pre-orders open December 13, 2025.

If you don’t feel comfortable pre-ordering, please don’t. This is true early access, meaning it’s still very much unfinished and will be buggy for a while, but you have the team’s commitment to make Hytale… — Hytale (@Hytale) November 28, 2025

Het Saoedi-Arabische PIF (Public Investment Fund) heeft, zodra de overname van EA is afgerond, voor ruim 93 procent van de aandelen van de uitgever in handen. De overige 6,6 procent wordt verdeeld over Silver Lake Partners (5,5 procent) en Affinity Partners (1,1 procent).

Tencent gaat zolang de rechtszaak met Sony loopt geen promotie draaien voor Light of Motiram. De maker van de game die wel erg veel lijkt op de Horizon reeks van Guerrilla is daardoor Sony voor de rechter gesleept. The Game Post meldt nu wel dat de partijen bezig zijn om met een oplossing te komen.

Van Tim Cain, de man die wordt gezien als de bedenker van Fallout, werd gedacht dat hij van zijn welverdiende pensioen aan het genieten is. Echter blijkt iets heel anders waar: de beste man werkt full-time bij Obsidian aan hun nieuwste game. Hij zegt niet aan welke game hij bij de maker van Fallout: New Vegas werkt, maar hij meldt wel dat we het toch nooit zullen raden. Hiermee lijkt het erop dat we een eventuele opvolger van New Vegas wel kunnen doorkrassen.

De Avowed update van dit najaar zal iets later verschijnen dan gepland. Obsidian laat weten dat deze in februari verschijnt, maar zal niet alleen de content krijgen die eerder was beloofd, maar ook “meer features”. Hierdoor zou het ook meteen de grootste update zijn die ze ooit gemaakt hebben.

Greetings, Envoys! If you’ve been following our Update Roadmap, you’ll know we planned to release an update this fall. To break the bad news first: Avowed will not be receiving a fall update. The good news is that we’re shifting our efforts toward a larger update coming next… pic.twitter.com/HzbMvi5IyC — Avowed (@AvowedtheGame) December 2, 2025

Serie/ Films

Volgens Nexus Point News gaat de Assassin’s Creed TV-serie van Netflix zich afspelen in het Rome van de eerste eeuw (jaren 54 tot 68). In die tijd was keizer Nero aan de macht en die zal dan ook te zien zijn in de serie. Net als Toby Wallace (Babyteeth), die een van de hoofdrollen van de game zal vertolken.

Ondanks dat het eerste seizoen van de God of War serie nog gefilmd moet worden, heeft Amazon al een tweede seizoen gereserveerd. Dit meldt Deadline, die laat weten dat Frederick E.O. Toye de eerste twee afleveringen zal regisseren. Je kent de regisseur misschien van series als Fallout en The Boys, maar ook als de winnaar van een Emmy voor de Shogun-aflevering ‘Crimson Sky’.

Justin Lin, bekend van de Fast & Furious saga, gaat als regisseur aan de slag van de Helldivers film. The Hollywood Reporter meldt dat Gary Dauberman de script zal schrijven. De regisseur zou de focus willen leggen op de “menselijke kant” van het verhaal.

Paramount geniet van het succes van de Sonic the Hedgehog films en heeft nu een “Sonic-universumfilm” in ontwikkeling die op 22 december 2028 in de bioscopen zal draaien. Het lijkt er dus op dat het om een spin-off gaat, maar voor de rest zijn er nog geen details onthuld.

Martin Bobb-Semple gaat een belangrijk personage in de Tomb Raider serie van Amazon Prime vertolken. Het is niet bekend om welke rol het gaat, maar vanaf volgende maand starten de opnames van de serie, waarin Sophie Turner (Game of Thrones) de rol van Lara Croft voor haar rekening neemt.

Amazon heeft sowieso een grote ambitie met de Tomb Raider serie. Story Kitchen, een productiebedrijf dat Amazon MGM helpt met de serie laat op hun site weten dat ze de serie “op een gigantische schaal opnieuw gaat uitvinden”. Daarnaast zal er een connectie worden gelegd tussen “een nieuwe live-action televisieserie en videogames”. Hiermee lijkt men te hinten op de nieuwe game van Crystal Dynamics.

Trailers

Er zijn nieuwe beelden van Resident Evil Requiem op het internet geplaats. De beelden werden op Japanse TV getoond en laten voor het eerst een gevecht met Grace Ashcroft en twee zombies getoond. De video is maar iets meer dan een halve minuut dus knipper niet te veel met je ogen!

There was some new Resident Evil Requiem gameplay of a new area with Grace fighting a zombie in the Resident Evil special program that aired on Japanese television. pic.twitter.com/FToPeqi4HW — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) December 3, 2025

Coal Supper en uitgever Panic hebben laten weten dat de platformer Thank Goodness You’re Here op 9 december naar de Xbox Series S/ X zal komen.

Tijdens de Xbox Partner Preview onthulde Plot Twist de open wereld roguelike Erosion en deze week werd de eerste uitgebreide gameplay van de game getoond.

PGA Tour 2K25 zal op 6 februari 2026 naar de Nintendo Switch 2 komen. Dat heeft 2K Games laten weten middels de hier onderstaande trailer.

Deze week verscheen de Burning Springs update voor Fallout 76 waarin spelers het post-apocalyptische Ohio kunnen verkennen en de Ghoul tegen het lijf kunnen lopen. Deze is, net als in de TV-serie, vertolkt door Walton Giggins. Om de release te vieren, heeft Bethesda een trailer vrijgegeven.

Replaced werd in augustus nog uitgesteld naar begin 2026 en deze week werd duidelijk dat de 2D Cyberpunk platformer op 26 maart 2026 zal verschijnen.

Geruchten

Volgens MP1st werkt Capcom aan een gloednieuwe Dead Rising game. Deze zou een direct vervolg zijn op het origineel en zal Frank West wederom als hoofdrol bevatten. Het vervolg zal plaatsvinden in Hollywood en om precies te zijn op de set van een gestoorde regisseur, die tevens de antagonist van de game zal zijn.

Volgens Insider Gaming werkte Eidos Montreal voor de ontslagronde aan een reboot van de Legacy of Kain serie. Schrale troost: de game werd al geannuleerd nadat Eidos Montreal door Embracer Group werd overgenomen. Bovendien zijn er in de afgelopen jaren zeven tot acht games bij de studio op de plank beland. Echter werkt de studio nu voornamelijk als ondersteunende studio voor games als Fable en Grounded 2, maar is er ook nog een groot intern project waar men al sinds 2019 aan werkt.

Er zijn mogelijk beelden gelekt van de onthulling van Shenmue 4. Alleen zijn de beelden niet bepaald betrouwbaar en lijkt het wel alsof het met AI gemaakt is. Oordeel zelf: is het AI of zou het zo maar kunnen dat we te maken hebben met de trailer voor de Game Awards?!