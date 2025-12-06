Splitgate 2 komt op 17 december terug als Splitgate: Arena Warfare

1047 Games heeft middels een trailer laten weten dat Splitgate 2 op 17 december terugkeert als Splitgate: Arena Warfare.

De game kent een aantal flinke wijzigingen, zoals het feit dat er geen facties meer in zit en geen power moves. Daarnaast zal de herrelease van de game ook vijf nieuwe levels kennen en zijn er zes levels ook aangepast. In de onderstaande video vertellen enkele ontwikkelaars nog meer wat spelers te wachten staat.

Splitgate 2 verscheen in juni van dit jaar, maar verloor in een hele snelle tijd spelers. Uiteindelijk besloot ontwikkelaar 1047 Games om de game weer terug te zetten naar bèta. Inmiddels is de game helemaal niet meer te spelen, maar dat zal over een kleine twee weken wel weer mogelijk zijn. Geven jullie de game nog een kans?!