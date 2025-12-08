Mogelijk een aankondiging van een Star Wars-game aanstaande?!

Er wordt op X door een bekende insider gespeculeerd over een mogelijke onthulling van een nieuwe Star Wars-game.

Volgens insider Kurakasis wordt er achter gesloten deuren keihard gewerkt aan een aankondiging van een nieuwe Star Wars, waarvan de naam eindigt met “The Old Republic”. Verdere details zijn nog niet bekend, maar met de Game Awards om de hoek zou het zo maar kunnen dat de game tijdens dat event wordt aangekondigd.

De insider meldt overigens dat deze game niks te maken heeft met de eerder aangekondigde games Star Wars: Eclipse en Zero Company.

Sommige fans opperen overigens een andere optie, namelijk een Old Republic game in de Total War-serie. Al is dat natuurlijk pure speculatie.