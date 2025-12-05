Total War: Medieval 3 aangekondigd, nog een nieuwe Total War-game tijdens Game Awards

SEGA en The Creative Assembly hebben laten weten dat Total War: Medieval 3 er aan komt en dat er tijdens de Game Awards nog een nieuwe Total War-game zal worden aangekondigd.

Dit onthulde de partijen tijdens een livestream, waar ze ook lieten weten dat de toekomstige delen uit de serie naar consoles zullen komen. Dit heeft te maken met een vebetering aan hun game engine.

We zullen nog wel even moeten wachten op Total War: Medieval 3, aangezien de game zich nog in de pre-productiefase bevind. Echter laat de ontwikkelaar weten met “de ultieme middeleeuwse strategie-sandbox” te zullen komen waarin spelers “zich als nooit tevoren kunnen onderdompelen in de Middeleeuwen”. Volgens het bedrijf wordt dit niet alleen een vervolg, maar “een hergeboorte van het historische Total War”.

Hiermee is niet klaar met al het Total War-nieuws, want er zal tijdens de Game Awards nog een nieuw deel in de reeks worden onthuld. Hier heeft men nog geen details gegeven, maar men noemt het “een van de meest ambitieuze games waar men aan gewerkt heeft”.

Fans speculeren dat het om een Total War-game gaat dat zich afspeelt in de Star Wars universum, maar dat klinkt tot nu toe dus ongegrond.