Snoop Dogg heeft een rol in Stranger Than Heaven

Ryu Ga Gotoku heeft tijdens de Xbox Presents meer informatie gedeeld over hun nieuwste game Stranger Than Heaven. Zo weten we dat Snoop Dogg van de partij is en in welke dorpen en steden de game zich afspeelt.

De rapper zal namelijk de rol van Orpheus op zich nemen, maar hoe groot zijn rol precies zal zijn, is niet heel duidelijk. Immers speelt de game zich in vijf verschillende gebieden af en dat ook nog eens op verschillende momenten in de geschiedenis. Zo zien we het San Francisco van 1915, maar ook het Kokura, Fukuoka van diezelfde tijd. Daarna maakt de game een sprong naar het Kure, Hiroshima van 1929 om vervolgens door te gaan naar het Minami, Osaka van 1943. Tot slot zullen ook het Atami, Shizuoka van 1951 en Shinjuku, Tokio van 1965 in de game van de partij zijn.

Stranger Than Heaven is een action-adventure, dat gezien kan worden als spin-off van de Like A Dragon serie. De game draaot om mannen die geen thuis meer hebben en deze toch ergens proberen te vinden. Uiteraard hebben zij verschrikkelijk dingen meegemaakt. De game staat voor de winter gepland en komt dan naar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X komen.