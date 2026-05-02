Stranger Than Heaven wordt aanstaande donderdag getoond tijdens Xbox Presents showcase

Like a Dragon/ Yakuza ontwikkelaar gaat in de nacht van 6 op 7 mei meer details onthullen van hun nieuwste game Stranger Than Heaven.

Dit doet men tijdens de nieuwste Xbox Presents showcase die op 7 mei om 01:00 live zal worden gehouden en die ook via de onderstaande video live te volgen is. Stranger Than Heaven is, net als Judgment en Lost Judgment een game die zich in hetzelfde universum als Like a Dragon/ Yakuza plaatsvindt. In de game worden spelers door vijf verschillende tijdperiode genomen namelijk 1915, 1929, 1943, 1951, en 1965.