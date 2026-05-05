Forza Horizon 6, Wuchang: Fallen Feathers in meer naar Xbox Game Pass in mei 2026

Microsoft heeft laten weten welke games er in het eerste gedeelte van mei naar Xbox Game Pass zullen komen en uiteraard is Forza Horizon 6 de grootste klapper!

Hoewel er in de achtergrond nog druk wordt gespeculeerd over een goedkopere variant van Xbox Game Pass kunnen we ons al opmaken voor de releases van deze maand.

In het eerste gedeelte van mei zullen namelijk de volgende games naar de service komen:

5 mei: Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S en PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass

6 mei: Ben 10 Power Trip (Cloud, Console en PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass

6 mei: Descenders Next (Game Preview) (Cloud, Console en PC) – nu ook met Game Pass Premium

6 mei: Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S en PC) – nu ook bij Game Pass Premium

6 mei: Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S en PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass

6 mei: Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S en PC) – nu ook met Game Pass Premium

7 mei: Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld en PC) – Game Pass Ultimate en PC Game Pass (Day One)

11 mei: Outbound (Cloud, Console en PC) – Game Pass Ultimate en PC Game Pass (Day One)

12 mei: Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld en PC) – Game Pass Ultimate en PC Game Pass

12 mei: Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld en PC) – Game Pass Ultimate en PC Game Pass (Day One)

12 mei: Elite Dangerous (Cloud and Console) – Game Pass Ultimate en Game Pass Premium

14 mei: DOOM: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, and PC) – nu ook met Game Pass Premium

14 mei: Subnautica 2 (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, and PC) – Game Pass Ultimate en PC Game Pass

19 mei: Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, and PC) – Game Pass Ultimate en PC Game Pass (Day One)

Ook zullen er op 15 mei een aantal games de service verlaten, namelijk:

Galacticare (Cloud, Console en PC)

Go Mecha Ball (Cloud, Console en PC)

Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Console en PC)

Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Console en PC)

Planet of Lana (Cloud, Console en PC)