Control Resonant komt met New Game Plus

Remedy heeft een aantal dev diaries van Control Resonant vrijgegeven waarin men meer informatie over de game onthullen. Zo weten we dat de game een New Game Plus modus zal krijgen.

Naast de New Game Plus modus bespreken enkele ontwikkelaars waarom ze zijn teruggekeerd na de “Oldest House” en waarom zich dat in Manhattan plaatsvindt. Mocht je geïnteresseerd zijn, raden we je aan om even wat lekkers te drinken en eten bij te pakken, want het zijn maar liefst drie video’s die je zo’n 25 minuten zoet houden.

Control Resonant verschijnt later dit jaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.