Remedy heeft veel geld verloren in het afgelopen kwartaal

Alan Wake en Control-ontwikkelaar Remedy Entertainment heeft laten weten een behoorlijk verlies te hebben geleden over het afgelopen kwartaal.

De ontwikkelaar die in juni de Control multiplayer spin-off FBC: Firebreak uitbracht liep over het afgelopen kwartaal dat tot 30 september liep een verlies van 16,4 miljoen euro. Over dezelfde kwartaal een jaar eerder maakte men nog een winst van 2,4 miljoen dollar. Het operationele verlies van de ontwikkelaar is over dit fiscale jaar (tot nu toe) zo’n 15,6 miljoen euro.

Remedy heeft onlangs al laten doorschemeren dat de cijfers niet bepaald rooskleurig zouden worden. Dit had te maken met tegenvallende verkopen van FBC: Firebreak. Ondanks de tegenvallende verkopen en de slechte recensies wil de uitgever de game wel blijven ondersteunen om nieuw publiek ervoor proberen aan te trekken. Helaas voor Tero Virtala, de voormalige ceo van Remedy, zal hij het niet meemaken aangezien hij is ontslagen.

Op dit moment neemt Markus Mäki, een van de oprichters van Remedy, het van hem over en heeft hij ambitieuze plannen met het bedrijf.

“Mijn huidige focus is het verzekeren van onze commerciële prestaties naast succesvolle ontwikkelprojecten. Dit vereist verbeterde coördinatie binnen de studio, gecombineerd met een focus op gamers en de vraag van de markt.”



Het bedrijf lijkt hiermee aan te geven voorlopig niet meer te focussen op live-servicegames, maar gewoon de singleplayer games waar het bedrijf zo om geroemd wordt. Uiteindelijk wil Mäki dat Remedy een “vooraanstaande, creatieve studio is met houdbaar, significant commercieel succes”. Dat wil men onder andere doen met Control 2 en de remakes van Max Payne 1 en 2, waarvan de ontwikkeling nog steeds voorspoedig verlopen.