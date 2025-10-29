Mario moet volgens Nintendo constant veranderen om nog jaren door te kunnen

Mario viert dit jaar het veertig jarige bestaan van Mario, maar kijkt al naar de toekomst en hoe zij het 100 jarige bestaan denkt te redden.

In het Nintendo Museum te Japan is sinds de verjaardag van ’s werelds populairste loodgieter een speciaal boek te vinden, waarin dieper in gaat op de reeks. Zo komen ontwikkelaars als Shigeru Miyamoto, Koji Kondo en Takashi Tezuka aan het woord. Zo wordt aan Tezuka gevraagd hoe ze denken dat Mario zijn 100 jarige bestaan in 2085 kan halen.

“Je zou het een wonder kunnen noemen als Mario na honderd jaar nog bestaat. We ontwikkelen immers dingen terwijl we niet weten wanneer spelers het beu raken. Als het niet leuk is om te spelen, raak je verveeld, en ik denk altijd na hoe we er voor zorgen dat dit niet gebeurt.

Verschillende tijden vragen om verschillende soorten plezier. Wat Mario tegenwoordig kan doen, is compleet anders dan toen we met hem begonnen. Ik wil doorgaan met het creëren van dingen waar mensen plezier mee hebben door beetje bij beetje veranderingen door te voeren, waaronder de acties die je uit kunt voeren.”

Volgens bedenker Miyamoto is het, ondanks de animatiefilms waarin Mario in is vertegenwoordigd, belangrijk dat er interactie binnen de franchise blijft.

“Het is logisch dat Super Mario constant evolueert doordat we nieuwe digitale technologie blijven toepassen. We werken nu bijvoorbeeld aan films, maar ik wil er voor zorgen dat we het interactieve en digitale element waarborgen. Zolang we Mario’s kern niet uit het oog verliezen – rennen en springen – en we nieuwe elementen toevoegen, denk ik dat Mario nog lang zal blijven bestaan.”

Mario vierde zijn veertig jarige bestaan helaas niet met de release van een nieuwe game, maar met de herrelease van Super Mario Galaxy 1 en 2, wat op zich tijdloze klassiekers zijn. Wat voor veranderingen zouden jullie door willen voeren in de Mario franchise?