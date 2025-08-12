Remedy en Rockstar werken nauw samen aan Max Payne 1 en 2

Remedy Entertainment werkt niet alleen aan hun eigen universum met games als Alan Wake en Control, maar ook aan de remake van Max Payne 1 en 2. Daarbij werkt de Finse studio nauw samen met Rockstar Games.

Tijdens het presenteren van de kwartaalcijfers liet Remedy het volgende weten over de remakes van de games die zij zelf ooit hebben uitgebracht.

“Max Payne 1 and 2 Remake blijft progressie boeken en is in volledige productie. In het tweede kwartaal heeft het team voortgeborduurd op het momentum van eerder dit jaar. De samenwerking met Rockstar Games blijft nauw en productief terwijl het project richting de volgende grote fase gaat.”

Het is niet duidelijk wat Rockstar precies doet om het team van Remedy te ondersteunen. Hoewel Rockstar Games de eigenaar is van de reeks, heeft Remedy een deal gesloten om de remakes uit te brengen. De originele games verschenen in 2001 en 2003 en werden destijds door Remedy ontwikkeld.

Nu komen beide games in een bundel naar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X en de game draait op Remedy’s Northlight engine. We weten dat de ontwikkelaar op zoek moest naar een andere stemacteur, aangezien McCaffrey in 2023 om het leven kwam. Naast de stem van Max Payne sprak hij ook de tekst van Alex Casey uit Alan Wake 2 in.

Remedy liet overigens ook weten dat FBC: Firebreak teleurstellend scoorde in de verkopen. De game wist wel al in rap tempo één miljoen spelers binnen te halen, maar dat kwam omdat de game ook op Xbox Game Pass en PlayStation Plus verscheen. Zo bleken de verkopen van de Steam versie erg tegen te vallen.