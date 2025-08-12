De Hell is Us demo arriveert vandaag op consoles en pc

Uitgever NACON en zijn studio Rogue Factor maken met plezier bekend dat de demo van de action-adventure game Hell is Us vandaag terugkeert naar Steam en de Epic Games Store en nu voor het eerst verkrijgbaar is op PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Spelers die een voorproefje op het avontuur willen nemen kunnen de demo proberen tot 28 augustus. De volledige game verschijnt op 4 september 2025 voor PlayStation®5, Xbox Series X|S en pc .

De demo biedt toegang tot het complete eerste hoofdstuk van de game, met ongeveer anderhalf uur aan content, en misschien wel meer voor spelers die de vele geheimen van de game alvast proberen te doorgronden. Ten opzichte van de eerder voor pc verschenen demo, bevat de demo vele verbeteringen, inclusief:

Betere prestaties op pc

Richten op vijanden en tegenaanvallen uitvoeren loopt nu soepeler

Implementatie van Franse stemmen en Chinese en Japanse ondertitels

Nieuwe fotomodus

Hell is Us is een third-person actie-avonturenspel dat melee combat, verkenning en een boeiend verhaal combineert. Door de Player-Plattering-aanpak die spelers aanmoedigt hun instincten in plaats van markers te volgen, wil de titel terugkeren naar de wortels van avonturenspellen. Door alle vormen van opdringerige hulp en aanwijzingen uit de game te elimineren, worden spelers uitgedaagd zelf te observeren en reflecteren. In Hell is Us nemen spelers de rol aan van Rémi, die op zoek is naar zijn oorsprong in een land dat wordt geteisterd door een burgeroorlog. Achter de bijna totale zelfvoorzienendheid van het land schuilt een duister geheim: de recente verschijning van bovennatuurlijke wezens die doen denken aan de oude grafstenen en monumenten in de regio. Voorzien van wapens die speciaal zijn gesmeed om deze monsters te bestrijden, moet Rémi slim gebruik van zijn uitrusting maken om te overleven.