Battlefield 6 ontwikkelaar reageert op aim assists vergelijkingen met Call of Duty

Volgens Battlefield global community manager Kevin Johnson “heb jij de skills” en “speelt een assist niet voor jouw” als hem gevraagd wordt naar aim assist in Battlefield 6.

Johnson reageerde namelijk op een Twitter bericht waarin het richten op vijanden in Battlefield 6 wordt vergeleken met die van Call of Duty.

For the most part, this has always been the case with Battlefield and stance towards Aim Assist. It is there to assist, and it should guide you during heated moments so that you’re able to be in fair standing towards other peripheral users, but not above. YOU are the skill. — Kevin Johnson (@T0TALfps) August 10, 2025

Volgens “Call of Duty tester” Hecksmith is er behoorlijk verschil tussen het gebruik van de feature in Battlefield 6 en Call of Duty en dat laat hij dus met bovenstaande video ook zien. De aim assist van Battlefield 6 is een stuk zwakker dan van zijn grote concurrentie. Daar lijken spelers wel veel makkelijker de perfecte shot te kunnen maken, waar de nieuwste shooter van EA meer skill lijkt te vergen. Helaas voor jullie kun je dat dus niet meer de schuld geven, tenzij Battlefield Studios het straks over een andere boeg willen gooien.