Open beta Battlefield krijgt dit weekend een nieuw level en modi

EA en Battlefield Studios komen dit weekend (14 tot en met 17 augustus) met het tweede open beta van Battlefield 6 en daar zal een nieuwe modi en een nieuw level worden toegevoegd.

Afgelopen weekend mochten we al aan de slag met de open beta van de game en daar konden spelers alvast kennis maken met modi als Conquest, Breaktrough en King of the Hill. Vanaf overmorgen kunnen spelers ook de modi Squad Deathmatch en Rush testen en ook het level Empire State (dat zich uiteraard in New York afspeelt).

Kijken jullie uit om weer met Battlefield 6 aan de slag te gaan? Laat ons vooral weten wat je van de bèta vond!