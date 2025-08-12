“Nieuwe BioShock komt er echt,” aldus Take-Two chef

Ondanks dat de geluiden rondom de nieuwe BioShock niet echt rooskleurig zijn, verzekert Take-Two chef Strauss Zelnick dat de game echt zal verschijnen.

In een gesprek met IGN verzekert Zelnick dat de nieuwe BioShock er zal komen.

“Het spel gaat uitkomen. Dat kan ik met mijn hand op mijn hart zeggen, zonder twijfel. Dat gezegd hebbende heeft Ken Levine een groot nalatenschap achtergelaten – wat hij heeft gecreëerd was erg succesvol. We moeten er voor zorgen dat de ervaring trouw blijft aan het Bioshock-dna, en tegelijkertijd een gigantische stap voorwaarts is. Dat is een uitdaging. Ik denk dat we het kunnen, maar het is niet vlekkeloos verlopen.”

Vorige week werd er nog gesproken dat er een aantal leiders bij Cloud Chamber waren vervangen en dat er een remake van het eerste deel zou zijn geannuleerd. Zo heeft studiohoofd Kelley Gilmore zijn taak neergelegd en is creative director Hogarth de la Plante naar uitgeverspositie gegaan. Beide heren zouden een “functie elders” hebben gekregen nadat 2K Games de ontwikkeling van de game evalueerde en niet blij was met wat ze te zien kregen.

Het vierde deel van BioShock werd al in 2019 aangekondigd, maar helaas hebben we tot op heden niks gezien van de game. Cloud Chamber werd speciaal tot leven geroepen om de ontwikkeling te doen. Immers werd Irrational Games na de release van BioShock: Infinite uit elkaar getrokken is die studio, onder leiding van Ken Levine, verder gegaan onder de naam Ghost Story Games. Die studio werkt nu aan Judas, wat eigenlijk wel veel weg heeft van een spiritueel vervolg op de BioShock games.