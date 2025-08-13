Take-Two is ervan overtuigd dat GTA 6 niet nog een keer uitgesteld gaat worden

Take-Two CEO Strauss Zelnick heeft laten weten dat het zeker is dat GTA 6 niet nog een keer zal worden uitgesteld.

Hoewel de beste man ook al een soortgelijke woorden gebruikte toen GTA 6 nog gepland stond om dit najaar te verschijnen, laat hij nu aan CNBC weten dat zijn “niveau van overtuiging logischerwijs erg hoog is”.

Daarnaast meldde hij ook:

“We proberen de verwachtingen niet torenhoog te maken. Rockstar staat er om bekend om uitzonderlijke verwachtingen te creëren en daar alsnog overheen te gaan. Ik weet dat dat hun doel is. Ik weet dat het een ongelooflijke game gaat worden.”

GTA 6 werd dit jaar uiteindelijk alsnog uitgesteld naar 26 mei 2026, maar we kregen een week later nog wel de tweede trailer van de game als goedmakertje.

De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X en zal na de release ook nog voor de PC verschijnen. In de game stappen spelers in de schoenen van Lucia Caminos en Jason Duval, die hun avonturen beleven in Vice City (een fictieve stad gebaseerd op Miami).

Onlangs liet dezelfde Zelnick nog weten dat de game een “eerlijke prijs” zal krijgen, maar wilde niet zeggen of daarmee de standaardprijs is of de inmiddels duurdere prijs van 80 euro.

In andere nieuws meldde de CEO van Take-Two Interactive dat de nieuwe BioShock er nog steeds aan komt, ondanks minder positieven geluiden over de game en een mogelijk geannuleerde remake van het eerste deel.