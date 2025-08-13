Football Manager 26 luidt de terugkeer van de franchise in

Nadat Football Manager 25 meerdere malen werd uitgesteld en uiteindelijk geannuleerd is er weer hoop voor de fans. SEGA komt namelijk met Football Manager 26.

Ontwikkelaar Sports Interactive neemt de verantwoording voor de voetbalsimulator op zich en heeft eigenlijk alleen nog maar een teaser vrijgegeven. Daarin zien we dat er “binnenkort” de eerste wedstrijd van de game zal worden getoond.

Wanneer en op welke platformen Football Manager 26 uiteindelijk moet verschijnen, is dus nog niet bekend. Wij vragen ons af of “binnenkort” de Gamescom Opening Night Live wordt bedoeld?!