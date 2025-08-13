Mortal Kombat 1, Marvel’s Spider-Man en meer naar PlayStation Plus-catalogus

Sony heeft laten weten welke games er deze maand aan de PlayStation Plus Premium en Extra catalogus worden toegevoegd. Zo kunnen abonnees aan de slag met Mortal Kombat 1, Marvel’s Spider-Man en nog meer.

Vanaf 19 augustus kunnen abonnees van een PlayStation Plus of Premium abonnement de volgende games verwachten:

Mortal Kombat 1 (PS5)



Marvel’s Spider-Man Remastered (PS4/ PS5)



Sword of the Sea (PS5)



Earth Defense Force 6 (PS4, PS5)



Unicorn Overlord ( PS4, PS5)



Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key (PS4, PS5)



Indika (PS5)



Harold Halibut (PS5)



Coral Island (PS5)



PlayStation Plus Premium abonnees kunnen daarnaast ook de klassiekers Resident Evil 2 en Resident Evil 3 verwachten. Tot slot zal er op 19 augustus ook een trial van Death Stranding 2: On the Beach verschijnen. Daarin kun je de eerste vijf uur van de game testen!