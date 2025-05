Mortal Kombat 1 krijgt geen nieuwe content meer

Op social media geeft het bedrijf te kennen dat er geen verhalende hoofdstukken of extra DLC worden gemaakt voor de game. Er zal nog wel een team blijven werken aan het balanceren van de game en het fixen van bugs, maar daar blijft het ook bij.

We are hearing players’ requests for continued game support of Mortal Kombat 1, and, while we will continue to support Mortal Kombat 1 through balance adjustments and fixes, there will not be additional DLC characters or story chapters released from this point on.

— Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) May 23, 2025