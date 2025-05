Gerucht: Injustice 3 mogelijk in ontwikkeling volgens Multiversus-dataminer

Het lijkt erop dat NetherRealm Studios mogelijk werkt aan een nieuw deel in de geliefde Injustice-reeks. Volgens een dataminerdataminer die eerder al correct informatie wist te achterhalen over MultiVersus, zijn er aanwijzingen gevonden dat Injustice 3 in ontwikkeling is.



De dataminer ontdekte in de bestanden van de herlancering van MultiVersus verwijzingen naar zowel Injustice als Mortal Kombat. Specifieker nog werd er melding gemaakt van een intern testproject onder de naam “Injustice 3”, wat meteen speculatie aanwakkert over de toekomst van de superheldenvechtgame van DC.

Hoewel Warner Bros. of NetherRealm nog niets officieel hebben aangekondigd, is het niet ondenkbaar dat de studio inmiddels is begonnen aan een vervolg op Injustice 2, dat alweer dateert uit 2017. Sindsdien heeft NetherRealm zich vooral gericht op Mortal Kombat 11 en recent Mortal Kombat 1, maar fans wachten al jaren op de terugkeer van de alternatieve DC-universa waarin helden en schurken lijnrecht tegenover elkaar staan.

Of het hier gaat om een intern testproject, vroege prototyping of een daadwerkelijk in ontwikkeling zijnde game, blijft voorlopig onduidelijk. Maar voor fans van de serie is dit zonder twijfel hoopgevend nieuws.