Dataminer ontdekt mogelijk terugkeer muurrennen in Call of Duty Black Ops 7

Een dataminer heeft bestanden gevonden die lijken te suggereren dat Call of Duty Black Ops 7 weer het fenomeen “muurrennen” gaat herintroduceren.

De dataminer @CodWarfareforum plaatste op X namelijk de volgende gegevens waar duidelijk “wall run” wordt vermeld. Het is overigens niet de eerste keer dat dit wordt gesuggereerd, aangezien vorig jaar ook al roddels waren erover.

Zoals verwacht is de bevinding al een groot discussiepunt geworden in de Call of Duty-community, waarbij spelers zowel de voor- als nadelen van wall running hebben geuit. Een onderwerp van discussie is echter of dit een manier is voor Call of Duty om langzaam meer skill gap-bewegingen te introduceren, met name Jetpacks.

Dit tijdperk met Jetpacks werd in 2014 geïntroduceerd met Call of Duty Advanced Warfare en in 2017 voor de laatste keer gebruikt met Call of Duty Infinite Warfare.

In een bizarre wending zijn dataminers er ook in geslaagd om de bevindingen van wall running in de volgende game nog een stap verder te brengen door het op de een of andere manier toe te voegen aan Call of Duty: Black Ops 6.

Er duiken nu verschillende clips op van wall running in de game op verschillende sociale media-kanalen, die laten zien dat de wall running-functie erg lijkt op die in Black Ops 4.