Hideo Kojima’s volgende game Physint is nog minstens vijf jaar in ontwikkeling

Fans van Hideo Kojima zullen nog flink wat geduld moeten hebben. Tijdens een recent interview met VGCinterview met VGC onthulde de legendarische game-ontwerper dat zijn aankomende spionagegame Physint waarschijnlijk pas over vijf tot zes jaar speelbaar zal zijn. Daarmee lijkt Kojima Productions zich op te maken voor een lang ontwikkeltraject, ondanks de grote hype die al rond het project hangt.



“We haven’t started development yet, so it will take a while,” zei Kojima.

“We’re finishing Death Stranding 2 first. Once that’s out, we’ll move on to Physint. So it’ll probably be 5 to 6 years from now.”

Physint, dat in januari 2024 werd aangekondigd tijdens de PlayStation State of Play, wordt door Kojima omschreven als een “next-generation action espionage” game, een genre dat fans van zijn werk in de Metal Gear Solid reeks bekend zal voorkomen. Het project markeert een samenwerking tussen Kojima Productions en Sony, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel PlayStation Studio’s technologie als hun wereldwijde film- en muzieknetwerk.

Wat Physint extra interessant maakt, is Kojima’s ambitie om de grenzen tussen game en film te vervagen. Het project zal “een game zijn, maar tegelijk ook een filmachtige ervaring,” iets waar Kojima al jaren openlijk over droomt.

Hoewel we voorlopig nog weinig weten over de setting, personages of gameplay, maakt Kojima één ding duidelijk: Physint zal geen spirituele opvolger zijn van Metal Gear, maar een volledig nieuw IP.

“We’re not trying to recreate Metal Gear. This will be something entirely new,” benadrukt hij.

In de tussentijd richt Kojima zijn aandacht volledig op Death Stranding 2: On the Beach, dat gepland staat voor een release in 2025. Pas daarna zal Physint daadwerkelijk in ontwikkeling gaan.

Voor de fans betekent dit nog jaren wachten, maar als iemand bekendstaat om het leveren van unieke en grensverleggende ervaringen, dan is het Hideo Kojima wel.