Kojima games OD en Physint lopen vertraging op door staking

Vorig jaar kondigde SAG-AFTRA stakingen aan bij de stemacteurs uit de game-industrie, nadat er al in de filmindustrie werd gestaakt. Op X laat Hideo Kojima weten dat deze staking heeft op twee van de drie games die hij heeft aangekondigd. Zo heeft de casting bij Physint en het scannen en filmen van acteurs voor OD vertraging opgelopen.

De staking heeft voornamelijk te maken met de regelgeving rondom het gebruik van AI om gamepersonages van animaties te voorzien. Normaliter zouden daarvoor acteurs worden gescand worden om die bewegingen vast te laten leggen.

Afgelopen zomer werd wel duidelijk dat alle acteurs die zijn aangesloten bij een vakbond en aan een game werken die al voor 25 augustus 2023 in ontwikkeling is wel mogen blijven werken aan hun project(en). Daardoor heeft de staking pas impact op alle games die daarna pas in productie gingen en blijkbaar horen Physint en OD daar bij.

OD werd al in 2023 aangekondigd en is een horrorgame die je angstdrempel zal onderzoeken. Kojima besloot om met Microsoft in zee te gaan, vanwege diens expertise met cloudtechnologie. Physint is daarentegen een spionagegame, die de grens tussen games en films “moet vervagen”, door de nieuwste technologie te gebruiken met graphics die lijken op filmmateriaal.

Ook Death Strandig 2: On the Beach komt voorbij in de Tweet van Kojima: deze lijkt helemaal op schema te zijn voor een release dit jaar.

Thank you for all your support in 2024. It was a year full of many things: DS2 development, the release of our second trailer, ADR for the actors, music production and recording, Japanese voice recording. In the summer, we started to play and build up the game. We were also able… pic.twitter.com/rozzqtCsPH

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 31, 2024