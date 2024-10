Kojima’s spionagegame Physint is nog niet uit de conceptfase

Volgens Hideo Kojima bevindt zijn spionagegame Physint nog in de “vroege conceptfase” en geeft hij nogmaals te kennen dat zijn horrorgame iets is wat nergens mee te vergelijken valt.

In een gesprek met Variety vertelt hij waar hij vandaag de dag allemaal mee bezig is. Zo noemt hij Physint, de game die tijdens een State of Play eerder dit jaar werd aangekondigd, en de horrorgame O.D. die zijn team maakt in samenwerking met Microsoft.

Over laatstgenoemde meldt hij dat het een game is, maar dus nergens mee te vergelijken valt. Helaas wil hij nog niet op details ingaan, maar noemt het “riskant” en “een uitdaging voor zichzelf binnen de context van games.”

Daarnaast heeft hij het ook even kort over Physint, waarover de ontwikkelaar ook niet heel veel kwijt wil. Sterker nog: hij meldt dat het een spionagegame is en dat deze zich nog in de vroege conceptfase bevindt.

Het is niet gek dat Hideo Kojima niet zo veel kwijt wil over deze games. De focus ligt nu op Death Stranding 2: On the Beach dat ergens volgend jaar moet verschijnen. Afgelopen weekend werd daarvan tijdens de Tokyo Game Show een aantal personages voor geïntroduceerd.