Nintendo Switch 2, Mario Kart World Death Stranding 2, Dune Awakening en meer in game releases juni 2025

Nog een paar daagjes en dan kunnen we volledig los op de Nintendo Switch 2. Echter verschijnt er in juni nog veel meer! We hebben het weer op een rijtje gezet en uiteraard hebben we bij elke game ene leuke trailer gezet!

De Nintendo 2 launchgames hebben we eerder al behandeld in een ander bericht, maar daarnaast zijn er ook nog genoeg andere games die in juni verschijnen:

Galactic Glitch (PC)- 3 juni

Rune Factory: Guardians of Azuma (PC, NS, NS2) – 5 juni



Dune: Awakening (PC) – 10 juni

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic (PC, PS5) – 13 juni

The Alters (PC) – 13 juni

Date Everything (NS, PC, PS5, XSX) – 17 juni

FBC: Firebreak (PC, PS5, XSX) – 17 juni

Tron: Catalyst (NS, PC, PS5, XSX) – 17 juni

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army (NS, PC, PS5, PS4, XSX, NS2) – 19 juni

Death Stranding 2: On the Beach (PS5) – 26 juni

Tamagotchi Plaza (NS, NS2) – 27 juni