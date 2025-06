People Can Fly pauzeert twee projecten en ontslaat meer medewerkers

People Can Fly gaat wederom mensen op straat zetten en heeft daardoor de ontwikkeling van twee games voor onbepaalde tijd uit stellen.

Het gaat al een tijd niet echt lekker bij People Can Fly, ondanks dat het mag meehelpen aan Gears of War: E-Day, is het in een jaar tijd al drie maal getroffen door een ontslagronde. Dit keer moet de ontwikkelaar twee games uitstellen en daardoor ook wat “terugschalen” qua personeel. Het gaat om project Gemini en project Bifrost, die beide door onduidelijkheden met de uitgever (voorlopig) niet verder kunnen worden ontwikkeld.

In een bericht op X meldt People Can Fly CEO, Sebastian Wojciechowski, het volgende over de situatie bij de ontwikkelaar:

“Vandaag hebben we een zeer moeilijke beslissing genomen om de ontwikkeling van Project Gemini en Project Bifrost op te schorten – de relevante actuele rapporten zijn vrijgegeven.

De opschorting van het Gemini-project is een gevolg van het feit dat de uitgever ons geen concept heeft voorgelegd van de volgende contentclausule in de publicatieovereenkomst, die de voorwaarden van verdere mijlpalen in Project Gemini bevat, en het gebrek aan communicatie van de uitgever over zijn bereidheid om het Gemini-project voort te zetten of te beëindigen.

Project Bifrost werd opgeschort vanwege bovenstaande redenen en de analyse van de cashflow van de Groep, waaruit bleek dat er onvoldoende vooruitzichten waren op het verkrijgen van de benodigde organisatorische middelen en fondsen om de productie en release van dit project voort te zetten.

Als gevolg hiervan moeten we ons als studio grondig hergroeperen en onze teams inkrimpen, wat ons het meest raakt.

We willen onze diepste spijt en verdriet betuigen over hoe deze gebeurtenissen zich hebben ontwikkeld en onze oprechte dank uitspreken voor ieders bijdrage tot nu toe.”

In maart kondigde ontwikkelaar van games als Bulletstorm en Outriders aan een game met PlayStation te zullen ontwikkelen. Die game is nog steeds in ontwikkeling en gaat door het leven als Project Delta.

Een aantal maanden geleden kondigde de ontwikkelaar al aan 120 man op straat te moeten zetten en de game Project Dagger (waar al jaren aan gewerkt werd) te annuleren. Het zou nu toch wel eens fijn zijn als de ontwikkelaar een game daadwerkelijk uit weet te brengen, toch?