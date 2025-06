Dit is waarom de Black Panther game werd geannuleerd

Vorige week werd bekend dat EA de Black Panther game heeft geannuleerd en studio Cliffhanger Games heeft gesloten. Jason Schreier heeft vernomen wat er voor heeft gezorgd dat het zo ver heeft kunnen komen.

Op Bloomberg (via Insider Gaming) laat de journalist weten dat het team van Cliffhanger geshockeerd reageerde op het nieuws van het sluiten van de studio en het annuleren van de Black Panther game.

De studio had namelijk onlangs meer personeel aangenomen en had zelfs intern een mijlpaal bereikt. Echter werd dit door EA als niet voldoende bestempeld. EA zou zelfs gefrustreerd zijn geraakt doordat de game naar vier jaar in ontwikkeling nog steeds de “pre-productie” fase niet had verlaten. Dit had voornamelijk te maken met het feit dat de ontwikkelaar pas bezig was met het aannemen van personeel. De ontwikkeling van de game startte in 2021 en werd in 2023 aangekondigd, maar daarna werden er pas vacatures geplaatst. Zo zouden er volgens Schreier ontwikkelaars bij de studio zijn die er pas weken en soms net aan een aantal maanden hebben gewerkt.

Ondanks het annuleren van de game heeft EA nog “minstens drie Marvel games” in ontwikkeling. Daar is Iron Man tot nu toe de enige waar we vanaf weten. Al hopen we daar ook wel snel iets meer over te gaan horen, want anders zou het zo maar de volgende game zijn die op de plank belandt.

Het blijkt sowieso heel lastig te zijn om een Marvel game te maken, want onlangs maakte Skydance New Media aan hun game Marvel 1943: Rise of Hydra uit te stellen naar begin 2026.