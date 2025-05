EA heeft nog “minimaal drie” Marvel games in ontwikkeling, ondanks de eerdere annulering van de Black Panther game en het sluiten van Cliffhanger Games.

De uitgever laat in een gesprek met IGN weten dat de samenwerking met Marvel Games nog steeds sterk is. Het bedrijf meldt dat “de langetermijnrelatie tussen Marvel Games en EA verspreid over meerdere games nog altijd sterk is”.

EA heeft overigens ook bevestigd dat Motive verantwoordelijk zal zijn voor alle Marvel games op console en PC. De eerste game die we van hen kunnen verwachten is de Iron Man-game. Welke twee (of meer) andere games de ontwikkelaar in de planning heeft is niet bekend.

Na het annuleren van de Black Panther game is er ook wat concept art van de game gelekt. Daarin werd bevestigd dat spelers aan de slag zouden gaan als T’Challa’s zoon Azari. Helaas zullen we nooit weten hoe die game is geworden.