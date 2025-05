Kunnen we binnenkort Splinter Cell nieuws verwachten?

Ubisoft heeft een opmerkelijk bericht op X gezet, namelijk een afbeelding van Splinter Cell: Chaos Theory. Krijgen we dan ein-de-lijk nieuws over de franchise?!

Op X plaats de uitgever de volgende (nietszeggende) afbeelding uit Splinter Cell: Chaos Theory.

Er zijn al veel fans die bang zijn dat Ubisoft hen weer valse hoop geeft, aangezien Sam Fisher Eerder ook al in diverse andere games werd geplaatst. Echter lijkt het erop dat we binnenkort nieuws over de franchise kunnen verwachten. Immers vindt volgende week de Summer Game Fest plaats en ook Future Game Fest en de Xbox Games Showcase zal volgende week worden gehouden.

Ubisoft kondigde in 2021 een remake van Splinter Cell uit 2002 aan. Een jaar later werd er gemeld dat het verhaal van de game werd aangepast voor een “moderner publiek”. Echter hoorden we vorig jaar van Insider Gaming dat de game nog in ontwikkeling is. Een Splinter Cell film werd echter wel geannuleerd.