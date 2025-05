Ontwikkeling Xbox handheld op pauze gezet?! en meer in overig nieuws week 22!

Volgende week wordt een drukke week voor de redactie en voor we er aan moeten geloven, gaan we nog even bijkomen dit weekend! Echter hebben we eerst nog alle overige nieuwtjes van de week voor jullie op een rijtje gezet!

Nieuws

Senua’s Saga: Hellblade 2 krijgt een fysieke versie dankzij Limited Run Games. Daarnaast staat er ook een fysieke versie van de eerste game voor de Nintendo Switch in de planning. De fysieke versie van het tweede deel wordt gelijktijdig met de PlayStation 5-versie verwacht en dat is ergens deze zomer.

Er is weer een Spider-Man die zijn mond niet kan houden. Waar Tom Holland nog wel eens wat verklapte over de MCU films, verklapt Yuri Lowenthal dat hij niet in Persona 4 Reload zal zitten. Oh wacht die game was toch helemaal nog niet aangekondigd?!

Overigens is hij niet de enige die laat weten niet van de partij te zijn bij de remake van Persona 4. Ook de stemacteur achter Chie Satonaka (Erin Fitzgerald) heeft laten weten niet van de partij te zullen zijn. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat Atlus dit doet, aangezien ze bij Persona 3 Reload ook al andere stemacteurs in dienst heeft genomen.

Yooka-Laylee ontwikkelaar Playtonic is ook getroffen door een ontslagronde. Audio designer Matt Griffinsaid laat op LinkedIn weten dat het een moeilijke tijd is bij de ontwikkelaar en dat ontslagen in de industrie “overal” kunnen gebeuren. Het is niet bekend hoe veel medewerkers zijn ontslagen, maar wel zijn diverse divisies getroffen, zoals de design en productie divisies.

Mocht je dit weekend niet weten wat je moet spelen en een PC in huis hebben dan kun je in de Epic Games Store de games Tiny Tina’s Wonderlands en Limbo gratis scoren!

Nintendo meldt dat 75 procent van alle Switch 1-games (in totaal meer dan 15000!) zonder problemen op de Switch 2 gespeeld kunnen worden. Via deze website kun je zien welke games er niet compatible zijn op de nieuwe console van Nintendo.

Call of Duty heeft weer een nieuwe bug feature, namelijk het niet meer tonen van het level van de tegenstander die je doodschiet. Dit is overigens al enige tijd een bug in Call of Duty Warzone, maar sinds de introductie van Call of Duty Warzone/ Black Ops 6 Season 4 is het euvel ook in de multiplayer van Black Ops 6 te vinden.

Nadat eerder deze week de releasedatum van Pokémon Legends Z-A werd aangekondigd, liet The Pokémon Company weten in juli ook nog een nieuwe Pokémon Presents te zullen houden. Het event staat gepland voor 22 juli!

Bloober Team werkt nog steeds aan een patch voor de PlayStation 5 Pro versie van Silent Hill 2. De horrorgame ontving vorig jaar al een patch voor de krachtigste console van Sony, maar kende daardoor wat nieuwe problemen. Ook een patch daarvoor leek niet alles glad te kunnen strijken. Inmiddels dachten spelers dat Bloober het op had gegeven, maar een ontwikkelaar heeft aan Eurogamer laten weten dat er nog steeds aan wordt gewerkt.

Dragon Quest I & 2 HD-2D remaster heeft een releasedatum gekregen. De game verschijnt op 30 oktober voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S / X en Nintendo Switch 1 en 2!

Serie/ fimnieuws

De seizoensfinale van het tweede seizoen van The Last of Us was niet zo populair als de rest van het seizoen. Er keken maar liefst 55% minder kijkers naar de finale, maar dat heeft volgens Amazon ook te maken met de Amerikaanse feestdag Memorial Day.

Death Stranding krijgt niet alleen een verfilming voor het witte doek, maar ook een anime. Dat verklapte Kojima in een interview met Vogue Japan. Het concept werd al eerder door Kojima aangehaald, maar werd nog niet officieel aangekondigd. Wanneer de anime moet verschijnen en op welke streamingsplatform dat zal gebeuren, is nog niet bekend.

Volgens Hollywood-insider Daniel Richtman gaat model Hunter Schafer de rol van Zelda in de.. ehh Zeld film vervullen. Veel fans hoopt al dat de actrice uit Cuckoo, Euphoria en The Hunger Games de rol zou krijgen en nu lijkt het er steeds meer op dat dit gaat gebeuren. Schafer heeft in het verleden zelf ook al aangegeven dit graag te willen doen!

Trailers

Er komt een Teenage Muntant Ninja Turtles game voor de Meta Quest en SteamVR. In Empire City heeft de Foot Clan hun positie aardig weten te vestigen, nadat de Shredder werd uitgeschakeld. Het is wederom aan Donatello, Leonardo, Raphael, en Michelangelo om de straten veilig te maken. De trailer geeft helaas nog weinig te zien, maar check ook even de Steampagina of de Oculus Quest pagina van de game voor meer info en screenshots!

Parasight komt met een first person shooter piratengame Davy x Jones, waarin je in de schoenen stapt van de onthoofde legendarische piraat Davy Jones. Hij zit vast in de Locker (het hiernamaals voor piraten) en moet het opnemen tegen niemand minder dan Blackbeard. Tijdens zijn avontuur heeft hij een vuurwapen, een zwaard en zijn grijphaak tot zijn beschikking om de aanval op te zoeken! Ziet er eigenlijk gewoon heel goed uit ook!

SOMA komt later dit jaar naar de Nintendo Switch (en zal ook speelbaar zijn op de Switch 2) en deze week heeft Frictional Games de eerste beelden van die versie vrijgegeven!

Volgende week kunnen eigenaren van de Ultimate Edition al aan de slag met de MMO Dune Awakening en in een livestream heeft ontwikkelaar Funcom meer informatie gegeven over wat spelers kunnen verwachten.

Geruchten

Volgens Jez Corden is Microsoft tijdelijk gestopt met de ontwikkeling van de Xbox handheld. Het bedrijf zou de game ervaring van Windows 11-games op PC-handhelds nu als prioriteit hebben gesteld. Volgens geruchten zou Microsoft ook met andere partners samenwerken om een Xbox-achtige PC-handheld te maken.