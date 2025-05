Pokémon Legends Z-A zal op 16 oktober verschijnen

Pokémon fans wachten ongetwijfeld al enige tijd op de onthulling van de releasedatum van Pokémon Legends Z-A. Vandaag heeft The Pokémon Company laten weten dat de game vanaf 16 oktober speelbaar zal zijn!

De release van Pokémon Legends: Z-A en de Nintendo Switch 2 Edition staat gepland voor donderdag 16 oktober 2025. Vanaf donderdag 5 juni kunnen deze spellen in de Nintendo eShop vooruitbesteld worden.

Spelers die de fysieke of digitale versie van Pokémon Legends: Z-A voor Nintendo Switch aanschaffen, kunnen via de aankoop van een upgradepakket naar de Nintendo Switch 2 Edition upgraden. Upgradepakketten zijn verkrijgbaar in de Nintendo eShop en de My Nintendo Store.

Daarnaast is het coverartwork gepresenteerd. Hierop staan de hoofdpersonages van het spel en hun partner-Pokémon tijdens een nachtelijk gevecht met een megageëvolueerde Pokémon in Lumiose City.

Pokémon Legends: Z-A is een nieuwe mijlpaal voor de Pokémon-videospellen vanwege de combinatie van een RPG-verhaal in één stad met actie-elementen en een gevechtssysteem in real time. Dit is tot nu toe in nog geen enkel ander Pokémon-spel te zien geweest. Trainers kunnen zich verheugen op een nieuw avontuur in Lumiose City waarvan mens én Pokémon samen het verloop bepalen!