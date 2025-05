EA gaat de focus op minder franchises leggen

Na het annuleren van Black Panther en het sluiten van Cliffhanger Games heeft EA het besluit genomen om in de toekomst de focus op minder verschillende franchises te leggen.

IGN meldt namelijk dat de uitgever in de toekomst de focus wil leggen op een “handjevol” franchises en daarbij werden de namen Battlefield, Sims, Skate, Mass Effect, Apex Legends, Iron Man en Star Wars Jedi genoemd. Opmerkelijk genoeg valt Need for Speed vooralsnog buiten de boot.

Voor EA Sports blijft alles overigens hetzelfde, aangezien College Football 26, Madden NFL 26, EA Sports FC 26, NHL 26 en UFC 6 in ontwikkeling zijn. Er wordt overigens wel al een tijdje gesproken over een terugkeer van Fight Night, al is op dit moment niet duidelijk wat de status van die game is.

Wat vinden jullie van het idee dat EA zich gaat focussen op minder verschillende soorten games?