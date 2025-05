Nintendo Switch 2 vereist Day One update om games te kunnen spelen

De nieuwste hybride console van Nintendo vereist een Day One update om games te kunnen spelen. Zowel Switch 2 als originele Switch-games kunnen dus niet gespeeld worden, zo lang de update niet geïnstalleerd is. Deze update zal ook pas op 5 juni verkrijgbaar zijn, dus als je gelukkig denkt te wezen, zal ook jij gewoon moeten wachten.

“Nintendo locked the switch 2 it needs update to function so I am waiting for June 5th to unlock it” https://t.co/vNT0AHHX3F pic.twitter.com/gNwJL8JhPT

— Wario64 (@Wario64) May 27, 2025