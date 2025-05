Nvidia GeForce Now is nu ook via Steam Deck verkrijgbaar

Nvidia en Valve hebben de handen ineen geslagen om de Nvidia GeForce Now app op de Steam Deck te krijgen en die is nu verkrijgbaar.

Tijdens de CES in januari kondigden de partijen al aan dat zij bezig waren om de app naar de Steam Deck te krijgen. Eigenaren van een Steam Deck met een abonnement op GeForce Now kunnen nu al hun games op de PC-handheld spelen.

Nvidia meldt het volgende over de lancering van de app op de handheld van Valve:

“De app is nu beschikbaar en gamers kunnen titels streamen op de Steam Deck met maximaal 4K en 60 frames per seconde – aangesloten op een tv – met HDR10, NVIDIA DLSS 4 en Reflex-technologieën voor ondersteunde titels. Bovendien kunnen leden deze games spelen met instellingen en prestatieniveaus die standaard niet mogelijk zijn op de Steam Deck. Bovendien kunnen Steam Deck-gebruikers genieten van een tot 50% langere batterijduur bij het streamen vanaf een RTX-gamingsysteem in de cloud.”



GeForce Now is een streamingsservice van Nvidia en kent verschillende abonnementen. Zo kun je bepaalde games voor een tijdje spelen voor niks en is er een dure abonnement waar je 20 euro per maand voor betaald en veel meer games tot je beschikking geeft.