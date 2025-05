Nieuwe trailer Super Mario Party Jamboree Switch 2 edition toont alles wat nieuw is

Super Mario Party Jamboree krijgt niet zo maar een upgrade voor de Nintendo Switch 2, want spelers kunnen een hoop extra content verwachten. In een trailer laat Nintendo zien wat je te wachten staat!

Zo is te zien dat de camera van de Switch 2 niet alleen te gebruiken is in de Jamboree TV modus, maar ook in een potje Mario Party. Ook zien we hoe de muisfunctie van de joy-con gebruikt kan worden en zien we twee nieuwe modi voor de Party modus. Zo kun je de modus met twee teams van twee personages spelen, maar is er ook een Frenzy modus waarin elk potje maar vijf beurten duurt. Echter krijg je daarin wel extra munten, een dubbele dobbelblok en een ster om mee te beginnen.

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV verschijnt op 24 juli voor €69,99 of €19,99 als je de game al voor de originele Switch hebt.