Insider over waarom we nog geen Star Fox voor de Switch 2 aankondiging hebben gehad

NateTheHate heeft tijdens zijn laatste podcast meer informatie gegeven over wat hij te horen heeft gekregen over een Star Fox game voor de Switch 2.

NateTheHate deelde in die podcast veel informatie die hij had gekregen over de nabije toekomst van Nintendo en de games die naar de Nintendo Switch 2 komen. Een van de meest besproken games uit zijn reeks aankondigingen was een gloednieuwe Star Fox-titel. Volgens hem was het plan om de game vorige maand al te onthullen. Helaas blijkt dat dus niet het geval te wezen, ondanks dat Fox McCloud wel een rol heeft gekregen in de Super Mario Galaxy film.

Nu heeft Nate antwoord gegeven op de vragen van mensen over wat er mogelijk is gebeurd en waar hij denkt dat hij de fout in is gegaan. Op zijn X-account reageerde Nate op verschillende critici. Toen hem echter werd gevraagd of de game daadwerkelijk zou verschijnen, zei hij dat hij daar geen twijfel over had. Hij nam wel de verantwoordelijkheid op zich voor het delen van een mogelijke aankondiging en noemde het een fout van zijn kant.

As said several days ago: I do not doubt the game’s existence. Several outlets/people have spoken on the game beyond me, as well. Timing for reveal was off the mark & wrong. That’s a miss by me. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) April 30, 2026

Hij ging ook in op de mogelijkheid dat hij het doelwit zou kunnen zijn geweest van valse informatie die door Nintendo-medewerkers was verspreid om lekken te voorkomen. Hij ontkende dit en zei dat marketingplanningen constant veranderen en dat dit niet per se betekent dat er valse informatie wordt verspreid.

No. Marketing timelines change all the time & has nothing to do with spreading false information. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) April 30, 2026

Het zou zo maar kunnen dat Nintendo een event heeft gepland voor deze maand of volgende maand. Er wordt gespeculeerd over een grote Nintendo Direct voor juni en het lijkt ons logisch als ze daar de grote games gaan aankondigen. Zien jullie graag een nieuwe Star Fox-game voor de Switch 2 uitkomen?!