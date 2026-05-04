Modern Warfare 4 wordt naar verluidt getest op PlayStation 4

Volgens een prominente Call of Duty speler heeft Activision plannen om Modern Warfare 4 ook op de last-gen consoles uit te brengen.

Op social media laat @HeyImAlaix namelijk weten dat de vierde iteratie van de vernieuwde Modern Warfare serie wordt getest op de PlayStation 4. Hij schijnt een reputatie te hebben voor het na buiten brengen van juiste informatie, maar wij hebben er tot vandaag nog nooit van gehoord. Voorheen schijnt hij voornamelijk informatie uit dataminen weten te gebruiken om informatie te kunnen lekken over nieuwe skins in de franchise.

Hearing that MW4 is currently being playtested on PS4

xddd — Alaix (@HeyImAlaix) May 3, 2026

Het is wel opmerkelijk dat deze game mogelijk wel weer na de vorige generatie consoles kan komen, aangezien in het verleden spelers hun in-game aangeschafte cosmetische items verloren, omdat er werd overgestapt naar een nieuwe engine.

Het is dan ook niet heel verrassend dat de reacties op het bericht van HeyImAlaix niet positief zijn, al is het nog maar de vraag of de game daadwerkelijk op de PlayStation 4 en Xbox Series S/ X komt.

We losing our warzone skins just for the game to still be on ps4💀💀🥀🥀 — TS Trust (@TSTrust1) May 3, 2026

Eind 2025 kwam Infinity Ward naar buiten om geruchten over Modern Warfare 4 te ontkrachten. Na een bericht dat de game in wezen een kopie van Modern Warfare 2 zou zijn, adviseerde het bedrijf spelers om niet alles te geloven wat ze op internet lezen.

Hoewel Call of Duty Modern Warfare 4 officieel nog niet is aangekondigd, schijnt de game in oktober al te verschijnen. Dat is natuurlijk om te voorkomen dat de game zich in dezelfde periode als GTA 6 verschijnt.