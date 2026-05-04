Bungie heeft nog voor “jaren” aan content voor Marathon

Bungie heeft nog steeds grootse plannen voor hun extraction shooter Marathon. Volgens een van de ontwikkelaars hebben ze nog voor “jaren” aan content in de planning, al moet nog blijken of de game nog wel jaren blijft bestaan.

Marathon, een extraction shooter, is uitgegeven door Bungie en uitgebracht in maart en is speelbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X. Er zijn dagelijks tussen de 6.000 en 15000 gelijktijdige Marathon-spelers op Steam. Hoewel dat een flinke daling is ten opzichte van de piek van 88.337 Steam-spelers bij de lancering in maart, is het duidelijk dat de ontwikkelaars langetermijnplannen hebben voor de game.

Tijdens een recent interview met GamesRadar+ werd Julia Nardin, creatief directeur van Marathon, gevraagd hoe het extraction shootergenre het multiplayer-landschap heeft veranderd. Nardin gaf toe dat het team weet waar ze het verhaal in de nabije toekomst naartoe willen brengen, maar dat ze flexibel moeten blijven, omdat dat deel uitmaakt van de magie van een live-servicetitel: de wensen en trends van spelers kunnen de toekomst van de game vormgeven.

“We weten waar we het verhaal de komende jaren naartoe willen brengen, maar ik wil niet zeggen dat het volledig ‘vastligt’, want het is belangrijk voor ons dat onze spelers kunnen meebepalen hoe het verder gaat.” Voor de studio is de inbreng van spelers in het verhaal “deel van de magie van het spelen van een live-servicegame.”

Daarnaast bespreekt Nardin het belang van de mogelijkheid voor spelers om op elk moment in het spel te stappen. Ze zegt dat ze willen dat elk seizoen van het spel een nieuw instapmoment voor spelers is. Dat houdt ook in dat spelers de kans krijgen om het verhaal tot dan toe te begrijpen.