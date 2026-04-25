Marvel’s Venom game zou geannuleerd zijn vanwege overlijden Tony Todd

Insomniac Games zou hun Marvel’s Venom game hebben geannuleerd vanwege het overlijden van stemacteur Tony Todd.

Na de release van Marvel’s Spider-Man 2 werd er veel gespeculeerd over een mogelijke Venom game. Dit werd aangewakkerd nadat hackers bij Insomniac wisten binnen te dringen en informatie over mogelijke nieuwe games wisten te lekken. Helaas blijkt dit mogelijk niet meer het geval te zijn. Nadji Jeter, de stemacteur van Miles Morales, vertelde in de podcast Love It Film dat de game werd geannuleerd nadat Tony Todd, de stemacteur van Venom, in 2024 overleed.

Nadji Jeter meldde in de podcast namelijk het volgende:

“Ik zal jullie iets exclusiefs vertellen. We zouden een Venom-game maken. We zouden een Venom-game en een Venom-DLC uitbrengen, maar toen verloren we Tony Todd. Ze lieten me zien hoe alles eruit zou komen te zien. Het zou een Venom-videogame worden. Hebben jullie de Venom-gameplay gespeeld? Het zou gewoon een Venom-videogame zijn.”

In reactie op Jeters beweringen reageerde Jason Schreier van Bloomberg op de Reset Era-forums dat dit niet waar was. In dezelfde discussie beweerde een geverifieerde ontwikkelaar dat de game nog steeds werd besproken op de GDC van dit jaar.

De plannen voor de game zouden een soort half-sequel zijn geweest, net zoals Spider-Man: Miles Morales de kloof overbrugt tussen de eerste Spider-Man-game van Insomniac en het vervolg. Hoewel het Venom-project lijkt te zijn geannuleerd, werkt Insomniac met volle kracht aan de aankomende Wolverine-game.

Zodra we iets van Insomniac of Sony horen, laten we het jullie uiteraard weten!