Logan gaat merkwaardige samenwerking aan in Marvel’s Wolverine

De State of Play van dinsdag begon met nieuwe gameplay-beelden van Marvel’s Wolverine en daarin viel een hele opmerkelijke samenwerking ons op.

De beelden toonden onder andere dat Logan gaat samenwerken met Jean Grey, wat geheel begrijpelijk is. Echter zal hij ook het gevecht aan gaan met niemand minder dan Sabretooth aan zijn zijden. Hiermee wijkt Insomniac Games af van wat de comics en films deden. Daarin waren zijn gezworen vijanden en in de films werden zij zelf half broers die elkaar het licht niet voor de ogen gunden.

In de game van Insomniac Games zal er wel degelijk een soort strijd worden gevoerd tussen de twee, namelijk een competitieve. Waar Jean Grey voornamelijk assisteert bij het vermoorden van vijanden zal Sabretooth juist de kills proberen te jatten.

Dit onthulde game director Mike Daly in een interview met IGN. Sabretooth in Marvel’s Wolverine zal dus met Logan samenwerken en dus niet een van de belangrijkste bad guys van de game worden (al weet je natuurlijk nooit hoe het verhaal zich gaat ontvouwen).

“In deze game vormen Logan en Sabretooth een team. maar de manier waarop ze samenwerken is totaal anders dan de manier waarop je samenwerkt met Jean Grey. Logan en Sabretooth hebben een zeer competitieve dynamiek. Waar Jean Grey je misschien de kans geeft om een ​​kill te maken, is het met Sabretooth aan je zijde meer alsof je denkt dat je een kill hebt, maar hij komt tussenbeide om die van je af te pakken. Hun onderlinge gekibbel tijdens het gevecht brengt die dynamiek naar voren en maakt het hele gevecht leuker.”

Marvel’s Wolverine verschijnt op 15 september voor de PlayStation 5 en zal helaas geen collector’s edition krijgen. Naast Jean Grey en Sabretooth zal ook Omega Red zijn opwachting maken en zullen er nog meer mutanten van de partij zijn.