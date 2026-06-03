Marvel’s Wolverine krijgt geen collector’s edition

Treurig nieuws voor de verzamelaars van collector’s edition: Insomniac Games heeft bevestigd dat er geen voor Marvel’s Wolverine zal komen.

Gisteravond werd Marvel’s Wolverine getoond, met een merkwaardige samenwerking tussen Logan en Sabretooth, en ook werd er bevestigd dat de pre-orders voor de game zijn gestart.

Nu zullen veel fans (waaronder ondergetekende) met smachtende ogen hebben zitten kijken na de onthulling van de collector’s edition, maar die kwam helaas niet. Veel fans vroegen zich dan ook af of Insomniac Games deze nog geheim hield of dat er gewoonweg geen één zal komen. Dat laatste blijkt helaas de waarheid te zijn. Op X bevestigt de ontwikkelaar dus dat we ons geld niet apart hoeven te houden voor een duurdere versie van de game.

ICYMI: You can now pre-order Marvel’s Wolverine! https://t.co/bQYFsi7GjW — Insomniac Games (@insomniacgames) June 3, 2026

You can get the physical Standard Edition of Marvel’s Wolverine and upgrade to the DDE content. Same as we did for our recent releases. — Insomniac Games (@insomniacgames) June 3, 2026

Het is een opmerkelijke keuze van Insomniac Games om hier geen Collector’s Edition van uit te brengen. Immers was die van Spider-Man 2 episch met het beeldje van beide Spider-Men in gevecht met Venom.

Marvel’s Wolverine staat gepland om op 15 september uit te komen voor de PlayStation 5. Kijken jullie uit naar deze game?