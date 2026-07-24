Marvel’s Wolverine trailer toont meer van het verhaal

Marvel’s Wolverine is de volgende Marvel-game van Insomniac en de release komt steeds dichterbij. Reden genoeg om een nieuwe trailer uit te brengen, waarin de klauwen in het verhaal worden gezet!

Naast de gloednieuwe trailer heeft Insomniac laten weten dat David Flemming de soundtrack van de game heeft opgenomen. Je kent hem wellicht van The Last of Us of Window’s Bay tv series of de meest recente Superman verfilming.

Marvel’s Wolverine staat gepland voor 15 september 2026 voor de PlayStation 5. Helaas zal de game geen collector’s edition krijgen, maar wel een fysieke release. Kijken jullie uit naar deze game?