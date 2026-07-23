Dragon Ball Sparking! Zero “Super Limit-Breaking NEO DLC” verschijnt op 30 juli

De nieuwe content voor Dragon Ball Sparking! Zero, de “Super Limit-Breaking NEO DLC”, wordt op 30 juli 2026 uitgebracht voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X.

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Zoals beschreven in de Producer Letter, introduceert deze DLC een nieuwe solo-modus genaamd “Limit Breaker Journey”, waarin spelers hun favoriete personage kunnen kiezen, hun vaardigheden kunnen ontwikkelen en aanpassen in verschillende gevechten. Spelers navigeren door de map, selecteren tegenstanders op basis van hun kracht en gebruiken Battle Arts om voordelen te behalen. De statistieken van het personage kunnen vervolgens worden verbeterd, waardoor spelers hun vechter kunnen vormgeven naar hun favoriete speelstijl.

De DLC bevat ook vier nieuwe Episode Battles, 33 nieuwe personages uit Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super en Dragon Ball GT, evenals vier nieuwe levels.

Maar dat is nog niet alles, want een gratis update introduceert ook gameplay-wijzigingen en nieuwe mechanieken. Met “Sparking! Boost” kunnen spelers een grote hoeveelheid Skill Stock gebruiken om hun aanvalskracht verder te verhogen in de Sparking! Mode. Zodra de boost is afgelopen, worden hun statistieken echter tijdelijk verlaagd. “Chain Blast” is een nieuwe mechaniek die een extra vervolgmogelijkheid creëert nadat een tegenstander de lucht in is geslingerd. Door over te schakelen naar een reserve-bondgenoot en de aanval voort te zetten met een explosie, kunnen spelers enorme schade aanrichten. Variaties op bestaande levels worden ook toegevoegd in deze update.

Dragon Ball Sparking! Zero is beschikbaar op de PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en Switch 2. De “Super Limit-Breaking NEO DLC” is beschikbaar op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Meer details over de Nintendo Switch- en Nintendo Switch 2-versies worden later bekendgemaakt.