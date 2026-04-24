Xbox keert terug, Black Flag Remake komt eraan en meer in weekoverzicht 17

We gaan wat nieuws proberen, want naast het overig nieuws hebben we ook alle nieuwtjes van de week in dit rubriek gedaan voor een groot overzicht!

Nieuws

Deze week stond in het teken van de “wederopstanding” van Xbox. Waar Microsoft de naam eerst had veranderd in Microsoft Gaming is dat weer terug gezet naar Xbox. De strategie van Xbox is ook flink veranderd en zo is deze week de prijs van Xbox Game Pass Ultimate flink omlaag gegaan. Echter overweegt het bedrijf nu ook of ze exclusieve games weer terug willen laten keren.

Daarnaast had Xbox nog een nieuwe showcase in de vorm van ID@Xbox en daar werden een hoop indie games getoond, waarvan je in het trailers-gedeelte van dit bericht een aantal kunt zien!

Ubisoft wist deze week weer eens hoge ogen te scoren met de onthulling van Assassin’s Creed Black Flag Resynched. De remake van de uit 2013 stammende game was al een tijdje geen geheim en ook wat er deze week werd getoond was al gelekt, zoals de releasedatum, de inhoud van de Collector’s Edition en details over DLC en dergelijke. Desondanks waren we toch aangenaam verrast toen we de game te zien kregen!

Over aangenaam verrast worden gesproken: ondergetekende was als een kind zo blij toen hij hoorde dat de Eerste Wereldoorlog shooter Gallipoli op 21 mei al verschijnt!

Nintendo kondigde deze week de releasedatum van Splatoon Raiders aan en die zal namelijk op 23 juli verschijnen. Check deze link voor meer details!

Daarnaast onthulde “Big N” ook nog een nieuwe trailer van Yoshi and the Mysterious Book, waarin spelers wegwijs worden gemaakt in het komende avontuur van Yoshi!

Troy Baker is wellicht de meest bekende stemacteur uit de industrie en heeft aan games als BioShock, The Last of Us en Indiana Jones gewerkt, maar heeft nog meer ambitie. In een gesprek met Eurogamer geeft Baker te kennen aan zijn eigen game te willen werken. Hij wil hier echter nog wel de tijd voor nemen en heeft zelfs nog geen idee met welke partij hij deze game wil maken.

Het lijkt erop dat Gang of Dragon geannuleerd is, want zo zijn de YouTube pagina en alle officiële trailers ervan zijn offline gehaald. Dit komt op het moment net nadat Netease heeft besloten om de geldkraan dicht te draaien. De game werd tijdens de Game Awards aangekondigd en leek veel positieve geluiden te krijgen. Enige hoopvolle is dat de Steam pagina van de game nog wel online is.

Dan was er nog veel meer nieuws, want zo heeft Remedy Control: Ultimate Edition op iOS apparaten uitgebracht, is Avalanche Studios bezig met een nieuwe open wereld game en zijn er zes games uit de PlayStation Plus catalogus voor PlayStation Plus Extra en Premium leden gehaald.

Tot slot hebben we ook nog iets om na vooruit te kijken. Rebel Wolves gaat namelijk op 28 april meer informatie delen over The Blood of Dawnwalker, waaronder een releasedatum. Wij zorgen dat je het hier allemaal live kunt volgen!

Serie/ Films

We weten hoe Link eruit komt te zien in The Legend of Zelda film. In een afbeelding zien we hoe de held in zijn iconische outfit staat en uiteraard voorzien is van de Master Sword en de Hylian Shield. De film draait vanaf 7 mei 2027 in de bioscopen.

Voor de Elden Ring verfilming zullen we nog bijna een jaar langer moeten wachten. Deze zal namelijk vanaf 3 maart 2028 op het witte doek te zien zijn. Ook heeft A24 de castleden van de game onthuld en dat zijn: Kit Connor (Warfare, Heartstopper), Ben Whishaw (Skyfall, Paddington), Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War), Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga, Black Bag), Havana Rose Liu (Bottoms), Sonoya Mizuno (Ex Machina), Jonathan Pryce (The Two Popes),Ruby Cruz (Willow, Bottoms), Nick Offerman (The Last of Us), John Hodgkinson Jefferson Hall, Emma Laird en Peter Serafinowicz.

Call of Duty en Battlefield gaan de concurrentie niet alleen aan met games, maar ook met films. In navolging van Call of Duty heeft EA plannen om Battlefield na het witte doek te brengen. Volgens de Hollywood Reporter pakt de uitgever het groots aan en heeft het een “sterrencast” voor ogen, waaronder Michael B Jordan, die mogelijk zowel producent als een rol in de film zal krijgen.

Trailers

Dragon Ball: Sparking Zero krijgt nieuwe content onder de naam Super Limit-Breaking NEO. Deze DLC introduceert onder andere 30 nieuwe personages, zoals Bardock (Super Saiyan), Super 17 en Vegeta (GT), maar ook vier nieuwe levels en een nieuwe singleplayer ervaring. De content zal ergens in de zomer verschijnen.

De remake van The 7th Guest heeft een releasedatum gekregen, namelijk 4 juni. Er is nog meer goed nieuws: als je The 7th Guest VR in huis hebt, krijg je gratis toegang tot de remake en andersom ook. Dus als je de remake voor de PC of PlayStation 5 in huis haalt, krijg je de VR-game er gratis bij.

Kalypso Media heeft de eerste teaser trailer van Tropico 7 vrijgegeven en daarin krijgen we een korte blik op de gameplay. Zo zien we hoe in dit deel bergen eenvoudig te verwijderen zijn en kunnen fans weer lekker hun eigen miniatuur dictatuur eiland bouwen. De game wordt ergens dit jaar verwacht voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Console eigenaren kunnen vanaf deze week aan de slag met de demo van Bubsy 4D. Deze was al speelbaar voor PC-eigenaren, maar nu dus ook voor degene die de platformer op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/ X, Nintendo Switch of Nintendo Switch 2 willen spelen.

Forza Horizon 6 verschijnt volgende maand en krijgt speciale hardware in de vorm van een controller en een headset. De headset kost €134,99 en de controller €89,99 en zijn geïnspireerd op de setting van de game.

Annapurna heeft deze week aangekondigd vier games op de Nintendo Switch 2 uit te zullen brengen. Daarvan zijn Sayonara Wild Hearts en Lorelei and the Laser Eyes al te verkrijgen en op 28 mei volgt de kattengame Stray en op 11 juni To a T en Wanderstop.

Curse of Pirates, de chaotische roguelike van HeroCraft PC is sinds deze week verkrijgbaar via Early Access. De game combineert elementen van Vampire Survivors met die van Hades en het resultaat mag er wezen!

Er is een nieuwe trailer van Invincible VS vrijgegeven waarin we meer te zien krijgen van de story modus van de game. De game is vanaf 30 april verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Golf With Friends 2 heeft weer een teken van leven gegeven. De game zou eigenlijk vorig jaar uitkomen, maar werd uitgesteld. Nu weten we dat de game dit najaar wordt verwacht voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X en Nintendo Switch 2.

Cococucumber heeft de releasedatum van Echo Generations 2 onthuld. De turn-based RPG zal namelijk op 27 mei verschijnen voor de PC en Xbox Series S/X (en Game Pass).

Geruchten

Op 1 april werd Xbox Game Pass Flex nog als geintje aangekondigd, maar deze versie zou wel eens realiteit kunnen worden. Zij het wel in een andere vorm, want volgens Jez Corden van Windows Central wil Microsoft erg flexibel zijn met Game Pass. Spelers zouden in de toekomst kunnen bepalen of ze wel of niet gebruik willen maken van extra’s als Fortnite Crew of Cloud Gaming en daarop zou de prijs zich aan passen. Of dit echt haalbaar is moet nog maar blijken, maar het is niet de eerste keer dat Microsoft drastische veranderingen doorvoert. Zo kondigde het deze week nog aan de prijs van Game Pass Ultimate omlaag te gooien, maar dan wel met de consequentie dat nieuwe Call of Duty’s niet meer meteen naar de service komen.

Ubisoft heeft volgens de bekende geruchtenmolen de game Alterra geannuleerd. Het zou om een game gaan die geïnspireerd is op Animal Crossing. Zo zou je in de game op een eiland leven en deze na eigen inzicht aanpassen en andere eilanden kunnen bezoeken. Ook zou de game inspiratie hebben gehaald uit Minecraft, zoals het feit dat je bepaalde grondstoffen alleen uit bepaalde biomen kunt halen. Hierdoor zou je gemotiveerd worden om andere eilanden te verkennen. Helaas gaan we de game dus nooit spelen, want de stekker zou uit het project zijn getrokken.

Hiermee zijn we weer ten einde gekomen van deze samenvatting. Bevalt de nieuwe manier jullie? Laat het ons vooral weten in de reacties!