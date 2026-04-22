Rebel Wolves gaat volgende week releasedatum Blood of Dawnwalker onthullen

Rebel Wolves heeft laten weten dat ze op 28 april meer details van Blood of Dawnwalker gaat onthullen, waaronder de releasedatum.

De ontwikkelaar heeft de game nog steeds voor dit jaar in de planning staan en zal dan naar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X komen. Op 28 april om 18:00 zal Rebel Wolves meer informatie gaan onthullen, zoals wanneer we dan eindelijk met de actie-RPG aan de slag kunnen.

In een reactie laat Konrad Tomaszkiewicz, Game Director van The Blood of Dawnwalker, weten erg uit te kijken na het event:

“We komen steeds dichter bij de belangrijkste mijlpaal in onze vier jaar durende ontwikkelperiode: de release van The Blood of Dawnwalker, het eerste hoofdstuk van onze originele dark fantasy-saga. Namens het hele Rebel Wolves-team wil ik alle spelers uitnodigen voor de aankomende stream. Daar ontdekken jullie niet alleen wanneer jullie avontuur in Vale Sangora begint, maar zien jullie ook de gameplay-aanpassingen die we de afgelopen maanden hebben doorgevoerd, met speciale aandacht voor activiteiten in de open wereld.”

Tijdens de Gamescom van vorig jaar hebben we de game al in actie mogen zien en waren aangenaam verrast met hoe de game er toen al uit zag. Denken jullie dat Blood of Dawnwalker nog steeds dit jaar zal verschijnen?