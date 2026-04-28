Releasedatum en gameplay The Blood of Dawnwalker onthuld

Rebel Wolves heeft vandaag het Road to Launch event voor The Blood of Dawnwalker gehouden en daar werd de releasedatum van de game onthuld, maar ook gameplay getoond en meer!

Het belangrijkste nieuws was natuurlijk de releasedatum van de game en dat is 3 september geworden. Veel journalisten en insiders hadden verwacht dat de open wereld actie-RPG tot 2027 zou worden uitgesteld, vanwege de release van GTA 6, maar de ontwikkelaar kan de game ruim voor die release uitbrengen.

Naast de releasedatum van The Blood of Dawnwalker werd er ook nieuwe gameplay getoond en een verhalende trailer waarin we meer informatie krijgen over het verhaal van Coen (het hoofdpersonage uit de game). Je kunt het gehele event hieronder terugkijken, maar dat duurt wel een klein uurtje. Gelukkig staan er tijdsindicaties bij, zodat je meteen kunt skippen na het onderdeel wat jij het interessants vindt.

The Blood of Dawnwalker hebben we vorig jaar tijdens de Gamescom al mogen zien en we zijn ervan overtuigd dat Rebel Wolves het in zich heeft om een geweldige ervaring te brengen. Wij kijken in ieder geval uit naar 3 september! Jullie ook?