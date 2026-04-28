Tom Clancy’s The Division Resurgence nu ook in Early Access beschikbaar op pc

De gratis te spelen RPG-looter-shooter, die zich afspeelt in de stedelijke open wereld van New York City, breidt zich uit naar de pc. De game komt uit in early access voor technische tests, in aanloop naar de officiële lancering in augustus.

The Division Resurgence is nu beschikbaar via Ubisoft Connect en maakt gebruik van cross-progression en cross-platform ondersteuning, zodat Agents zowel thuis als onderweg op mobiel spelen. Voortgang in de game uit de early access wordt ook meegenomen wanneer Resurgence officieel op pc wordt gelanceerd in seizoen 2.

Elke vier maanden gaat er een nieuw seizoen van start, waarbij elk seizoen om de zes weken nieuwe fasen introduceert met nieuwe content. Fase 1 van seizoen 1 is nu live.

Fase 2 van seizoen 1 gaat op 12 mei van start en brengt nieuwe content zoals de Dark Zone- en Speed Run-uitdagingen, evenals nieuwe cosmetische sets, waaronder camouflage- en exotische wapenskins.

Fase 3 van seizoen 1 komt in juni uit.

In seizoen 2 wordt The Division Resurgence officieel gelanceerd voor pc, en seizoen 3, dat deze winter verschijnt, brengt een grote verhaaluitbreiding voor de game.

