Gratis demo van Final Fantasy 7 Rebirth nu verkrijgbaar op Switch 2 en Xbox

Square Enix heeft vandaag een gratis demo uitgebracht van Final Fantasy 7 Rebirth voor de Nintendo Switch 2 en Xbox Series S/ X. Ook zij kunnen nu aan de slag met het hooggeprezen vervolg en de tweede game van het Final Fantasy 7 remake-project.

De demo is verkrijgbaar voor de Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S en Xbox on PC met Xbox Play Anywhere-support. Spelers kunnen de vorderingen die ze in de demo maken overzetten naar de volledige game als deze op 3 juni 2026 verschijnt. Het downloaden en spelen van de demo wordt in de volledige game beloond met bonussen, zoals een Kupo Charm die de kans vergroot om extra materialen te verzamelen, naast een Survival Set.

De demo biedt toegang tot Chapters 1 en 2 van de volledige game. In Chapter 1 herinnert Cloud Strife zich een noodlottig moment van vijf jaar geleden: “het Nibelheim-incident”. Spelend met een jonge Cloud en de legendarische oorlogsheld Sephiroth onderzoeken spelers de plotselinge verschijning van monsters buiten Clouds geboortestad. Daarbij stuiten ze op een duistere waarheid die zowel hun levensloop als het lot van de planeet voorgoed zal veranderen.

In Chapter 2 beginnen Cloud en zijn vrienden aan een nieuw avontuur in de Grasslands. Geniet van uren gameplay met spannende gevechten, verborgen schatten, zijmissies en het geliefde kaartspel Queen’s Blood. Ontdek het hooggeprezen vechtsysteem met nieuwe Synergy-vaardigheden en een combinatie van realtime-actie en strategische commando’s. Spelers die zich vooral op het verhaal willen concentreren kunnen hun voordeel doen met de nieuwe “Streamlined Progression”-functies, zoals onbeperkte HP en MP, een altijd volle ATB-meter en het makkelijker verkrijgen van wapenvaardigheden.

Spelers kunnen de volledige game pre-orderen op Nintendo Switch 2 en Xbox en worden daarvoor beloond met de volgende bonussen:

Digital Edition

– Standard – De Moogle Trio en Posh Chocobo Summoning Materia, Armor: Shinra Bangle Mk. II en Midgar Bangle Mk. II.

– Digital Deluxe Edition – De bonussen van de standard edition + de Magic Pot Summoning Materia, het accessoire Reclamant Choker, het Orchid Bracelet-armor, een digitaal artbook en een digitale mini-soundtrack.

– Physical Edition – Wie de fysieke Nintendo Switch 2-editie van Final Fantasy 7 Rebirth pre-ordert ontvangt een Magic: The Gathering—Final Fantasy 7 Zack Fair-kaart met variantillustratie van Tetsuya Nomura, zolang de voorraad strekt.

Daarnaast zijn beide versies zijn tot 10 juni 2026 met een korting van 20% verkrijgbaar.

In Final Fantasy 7 Rebirth ontsnappen Cloud, Tifa, Barret, Aerith en Red XIII uit de dystopische stad Midgar om de wijde wereld in te trekken. Om jacht te maken op Sephiroth, een angstaanjagende figuur uit Clouds verleden die over de planeet wil heersen, moeten deze onwaarschijnlijke helden hun krachten bundelen met nieuwe metgezellen, zoals de geestdriftige ninja-agent Yuffie en de slimme, katvormige robot Cait Sith. FINAL Final Fantasy 7 Rebirth biedt spelers een onvergetelijke ervaring vol onverwachte wendingen, memorabele personages en verbluffende omgevingen waar zowel doorgewinterde fans als nieuwkomers van zullen genieten.