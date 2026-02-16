Derde deel Final Fantasy 7 Remake zal niet grafisch inleveren ondanks multiplatform release

De regisseur van het derde deel van de Final Fantasy 7 Remake heeft bevestigd dat de grafische kwaliteit niet zal worden verlaagd voor de multiplatform-release.

Final Fantasy VII Remake Intergrade is onlangs uitgebracht voor Xbox en Switch 2 en de lancering van Rebirth is ook bevestigd voor beide platforms. De ontwikkelaars hebben aangekondigd dat FFVII Remake Part 3 ook beschikbaar zal zijn op andere platforms.

Spelers hebben echter hun bezorgdheid geuit over het feit dat optimalisatie voor systemen met lagere specificaties de grafische kwaliteit zou kunnen aantasten. De regisseur heeft deze zorgen nu weggenomen en de spelers gerustgesteld.

In een recent interview met Automaton heeft Naoki Hamaguchi, de regisseur van Final Fantasy 7 Remake Part 3, gezegd dat de release op meerdere platformen geen invloed zal hebben op de graphics.

Hamaguchi verklaarde: “Onze beslissing om de FFVII Remake-serie op meerdere platformen uit te brengen, zal de kwaliteit van het derde deel op geen enkele manier verminderen. Onze ontwikkelingsstructuur werkt nu eenmaal niet op die manier. …Ik zal het blijkbaar gewoon moeten blijven herhalen.”

De regisseur verdeelde het in vier aspecten om uit te leggen hoe de kwaliteit niet zou worden beïnvloed. Ten eerste gaf hij aan dat er qua ROM geen probleem is tussen de platforms. Wat betreft RAM heeft de Switch 2 “ruim” voldoende geheugen, terwijl de Xbox Series S zijn beperkingen heeft, maar ze optimaliseren voor elk platform afzonderlijk.

Wat de CPU’s betreft, ontwerpt de studio de game niet om een ​​high-end CPU volledig te benutten met 30 fps; in plaats daarvan schalen ze elementen met een hogere dichtheid, zoals het verhogen van het aantal NPC’s in steden. Tot slot, wat de GPU betreft, gaf de regisseur aan dat de assets eerst worden gemaakt voor high-end omgevingen en vervolgens worden geoptimaliseerd voor de beperkingen van elk platform. De high-end omgevingen zijn pc, PS5 en PS5 Pro, die als mid-range platforms worden beschouwd

Onlangs liet Square Enix nog weten dat het derde deel van de Final Fantasy 7 Remake een officiële titel heeft en net als diens voorgangers op de Unreal Engine 4 zal draaien. Dit had te maken met het feit dat het team al zo veel van die engine heeft aangepast dat het idealer was om daarmee verder te gaan.