Dit zijn de zes games die Ubisoft onlangs heeft geannuleerd

Ubisoft kondigde vorige maand een flinke herstructurering aan en daarbij werden zeven games uitgesteld en zes games geannuleerd. Inmiddels weten we welke games er niet meer in ontwikkeling zijn bij de Franse uitgever.

We wisten al vrij snel dat Prince of Persia: Sands of Time remake was geschrapt, nadat Ubisoft een grote reset in het bedrijf ging doorvoeren.

Nu meldt Insider Gaming dat de volgende zes games door Ubisoft zijn geannuleerd.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake – werd in 2020 aangekondigd, maar alsnog geannuleerd

– werd in 2020 aangekondigd, maar alsnog geannuleerd Project Aether – Sinds 2019 in ontwikkeling, maar werd samengevoegd in een ander nieuw project. Zou bij Ubisoft Halifax in ontwikkeling zijn geweest

– Sinds 2019 in ontwikkeling, maar werd samengevoegd in een ander nieuw project. Zou bij Ubisoft Halifax in ontwikkeling zijn geweest Project Pathfinder – voorheen bekend als Project U

– voorheen bekend als Project U Project Crest – Een extraction shooter in de Tweede Wereldoorlog

– Een extraction shooter in de Tweede Wereldoorlog Assassin’s Creed Rebellion – Krijgt geen ondersteuning meer

– Krijgt geen ondersteuning meer Assassin’s Creed Singularity – Een mobiele Assassin’s Creed game die ook naar PC zou komen. Was al een aantal jaar in ontwikkeling.

Er werd eerder nog gespeculeerd dat een Assassin’s Creed multiplayer game zou zijn geannuleerd, maar die staat dus niet in deze lijst. Daarentegen verschijnt de remake van Assassin’s Creed: Black Flag wel gewoon en zal mogelijk in april uit de doeken worden gedaan, nadat de game intern werd uitgesteld tot het volgende fiscale jaar (dat dus in april van start gaat).